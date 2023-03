Benjamin Netanjahu: Ugrabitelj Izraela

V nadaljevanju preberite:

V Izraelu bodo čez poldrugi mesec slavnostno obeležili 75-letnico ustanovitve države. Slovesnosti bodo potekale v času največje politične krize v zgodovini države.

Benjamin Netanjahu je na začetku leta po skoraj petih letih politične nestabilnosti, ki so jo zaznamovale zaporedne parlamentarne volitve brez jasnega zmagovalca, sestavil najbolj skrajno desno vladno koalicijo v zgodovini.

Takoj po ponovnem prevzemu oblasti – vodenje izraelske vlade je prevzel že šestič – je napovedal reformo pravosodnega sistema. Jedro predloga reforme je degradacija vrhovnega sodišča, ki je v letih približevanja izraelske politike skrajno desnim robovom postalo glavna institucionalna tarča izraelske desnice in Netanjahuja. Zaradi domnevnih korupcijskih rabot zoper njega že tri leta poteka sodni proces. Vrhovno sodišče je namreč v državi brez ustave zadnji (pravni) branik demokratičnih standardov – a seveda le za judovsko prebivalstvo Izraela.

Vzporedno z napadom na pravosodje je nova izraelska vlada začela zaostrovati nasilje nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu. Oblasti so napovedale gradnjo več tisoč (ilegalnih) judovskih naselbin in zaporedoma izvedle vojaško-policijske vpade v palestinska mesta. A tam – v Nablusu in Dženinu – so izraelske sile, ki so se v zadnjih letih navadile popolne dominacije, skoraj nedotakljivosti, naletele na presenečenje.