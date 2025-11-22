Beremo slovensko?

Razlike v bralni pismenosti med srednje in visoko izobraženimi, da ne bo nesporazumov, so še vedno statistično pomembne. Toda: finski srednješolci so v povprečju bolj bralno pismeni od univerzitetno izobraženih odraslih v kar 19 državah, ki so sodelovale v raziskavi PIAAC. Za povrhu je v mnogih državah zgornji kvartil najbolj bralno pismenih srednješolcev boljši od spodnjega kvartila najmanj bralno pismenih visokošolsko izobraženih respondentov. To pomeni, da univerze pri diplomantih in magistrantih ne ustvarijo pomembnega presežka, kar zadeva bralno pismenost. Še več: glede tega so univerze v mnogih državah slabše od finskih srednjih šol.