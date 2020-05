Bila je druga in, upajmo, poslednja svetovna vojna

V javnosti je pogosto zelo poenostavljeno razumevanje tega spleta več kot ducata meddržavnih in ponekod tudi državljanskih vojn, ki so bile večkrat operativno slabo ali povsem nepovezane in so potekale na velikih razdaljah. Enako velja za razumevanje posledic te vojne.V zgodovinopisju je obveljalo poimenovanje druga svetovna vojna za vojskovanje velesil v Evropi, Aziji in Afriki v letih 1939–1945. Za njen začetek štejejo napad tretjega rajha na Poljsko 1. septembra 1939 in za konec v Evropi vdajo tretjega rajha 8. maja 1945, v Aziji pa premirje 14. avgusta ali vdajo Japonske 2. septembra 1945. Ta uveljavljeni časovni okvir je ...