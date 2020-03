Bila je nekoč ... Olimpija

Včeraj sem ujel vazo, kot bi ujel lepo podajo Luke Dončića. Bila je tako lepa, da je nisem vrgel v koš.Ta pesem se mi je zapisala, ko sem v kuhinji ujel in tako v zadnjem hipu rešil čudovito vazo, ki bi sicer poletela na tla, se razbila in zanesljivo končala v košu; torej ne v košarkarskem, temveč v tistem za smeti, da ne bo pomote.Ob tem sem se spomnil slogana akcije Verjemi v svoj koš, pod okriljem katere smo po Sloveniji obnovili več kot dvajset košarkarskih igrišč; na odprtju enega od teh je bil prisoten tudi Goran Dragić, sicer ambasador te akcije. Zaigral je na otvoritveni tekmi in nam, navadnim smrtnikom, podajal ...