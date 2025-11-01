Bila sta med najpomembnejšimi Slovenci našega časa

V nadaljevanju preberite:

V letošnjem maju je Benečijo pretreslo dvojno žalostno slovo. Šestega maja je umrl don Natalino Zuanella, spoštovani in priljubljeni gospod Božo, duhovnik, pisatelj in raziskovalec, do zadnjega predan Benečiji in njenim ljudem. Bil je zadnji duhovnik, ki je živel in deloval v Nadiških dolinah. Rojen je bil leta 1941 v vasi Bijače, a družina je izvirala iz Matajurja in se je tja tudi vrnila. Tam je tudi Zuanella živel od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pozneje se mu je v domači hiši pridružil brat Pasquale, diakon vzhodnega obreda in slikar ikon. Zuanella je bil župnik v Tarčmunu in v Sovodnji, v zadnjih letih pa je zaradi pomanjkanja duhovnikov sprejel tudi maševanja v drugih župnijah in je neumorno izpolnjeval svoje poslanstvo. V žalovanju so mu ljudje izražali globoko hvaležnost.

Le dobrih štirinajst dni pozneje se je poslovil tudi msgr. Marino Qualizza, prav tako spoštovan in priljubljen duhovnik, profesor teologije, publicist, odgovorni urednik kulturno verskega lista Dom. Rodil se je leta 1940 v Podutani. Z Zuanello sta bila, skupaj z Dionisijem Mateucigom in Mariem Gariupom, v četverici beneških duhovnikov, ki so bili vrstniki in so ob 50. obletnici duhovniškega posvečenja 27. julija 2015 še skupaj darovali zlato mašo v župnijski cerkvi v Špetru. Marino Qualizza je imel pridigo, polno ljubezni in upanja za Benečijo. V naslednjih letih sta se prva poslovila Dionisio Mateucig (2016) in Mario Gariup (2019).