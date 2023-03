Bili bi bordel ali psihedelični disko iz filma o Austinu Powersu

V nadaljevanju preberite:

»Spomnim se, da sem mislil, da so La Femme francoski punk bend ... izkazalo pa se je, da so vesoljski etnomuzikologi iz druge dimenzije.« »Vse je mogoče v svetu La Femme.« »Da je neki bend odličen, veš, ko ne razumeš niti besede in obožuješ vse, kar počnejo.« »Voilà, rodil se je novi žanr: retro-synth-cyber-goth-punk-wave – obožujem!« To je le nekaj komentarjev, ki jih zasledimo pod avdioposnetki in videospoti zasedbe La Femme na youtubu.

Čeprav je znano, od kod črpajo navdih (»Poslušali smo Velvet Underground, Gainsbourga iz obdobja Melody Nelson, take vrste reči. Tudi punk, Sex Pistols itd. Potem nas je precej potegnil vase cold wave. V glasbi nam je všeč vse, kar je vintidž, sodobnost nas dolgočasi,« je v intervjuju za Libération ob izidu prvenca Psycho Tropical Berlin leta 2013 dejal Marlon Magnée), svoj zvok nenehno razvijajo, izumljajo, z njim eksperimentirajo, brez pravega reda ali kot jim v danem trenutku pač ustreza – pa vendar se na koncu sestavi v koherentno, vrhunsko celoto.