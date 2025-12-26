Biljana Plavšić brez kesanja: portret obsojene vojne zločinke

Madam War Criminal. Gospa vojna zločinka. Takšen je naslov knjige o Biljani Plavšić, nekdanji predsednici Republike Srbske, ki je bila v Haagu obsojena zaradi zločinov proti človečnosti. Ta balkanska »železna lady« in »srbska carica«, kot so ji pravili vojaki na fronti, je bila prva tako visoko rangirana političarka, obsojena na kateremkoli mednarodnem tribunalu. Danes živi v Beogradu in se ne kesa za svoje zločine. Še več. Vse, kar je storila, bi, kot pravi, ponovila še enkrat.

Avtorica te sijajne knjige, ki je dober mesec nazaj izšla pri londonski založbi Hurst, je dr. Olivera Simić, profesorica prava na univerzi Griffith v Brisbanu. Knjiga je nastajala več let, na osnovi številnih dokumentov in več sto ur dolgih pogovorov z Biljano Plavšić na njenem domu v Beogradu. To je prva knjiga doslej, ki se tako podrobno ukvarja z vojnimi zločinci iz nekdanje Jugoslavije. Javnost veliko ve o žrtvah, zelo malo pa o zločincih in njihovih nagibih za grozodejstva, ki so jih počeli v krvavem balkanskem kotlu.

Biljana Plavšić, bosanska Srbkinja, rojena leta 1930, doktorica znanosti, ugledna profesorica na univerzi v Sarajevu in mednarodno priznana biologinja, je v politiko vstopila v času razpadanja Jugoslavije. Kot zagrizena srbska nacionalistka. Bila je članica predsedstva BiH, kasneje podpredsednica Republike Srbske in v letih 1996–98 tudi njena predsednica. Po vojni je bila obtožena vojnih zločinov in etničnega čiščenja v BiH. V Haag je prostovoljno odšla leta 2001. Leto kasneje je bila obsojena na enajst let ječe. Leta 2009 je bila predčasno izpuščena iz zapora. Vrnila se je v Beograd, kjer so jo sprejeli kot junakinjo.