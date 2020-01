Bilo je nekoč na Bližnjem vzhodu

Prva evropska komisarka Ursula von der Leyen je bila ta teden, in glede Trumpovega rožljanja z orožjem v Iranu sploh, v miselnem položaju Marjana Šarca, ko je ob nastajanju evropske komisije rekel: »Nimam kaj misliti, bom videl, kaj se bo zgodilo …« ZDA, ki so tokrat šle verjetno da nepovratno predaleč, so v osebi predsednika Donalda Trumpa pokazale, kako »demokratični« Zahod ta trenutek v nobenem pogledu ni več sposoben voditi sveta. Padla je namreč racionalnost, ki je vse od konca druge svetovne vojne veljala za podlago civilizacije. Okrepilo se je tudi spoznanje, da »Zahoda« ne pogubljajo le ZDA, temveč tudi EU in Velika Britanija, in da predsednik Trump ni le Trump, temveč predstavlja to, kar ZDA v resnici po novem so.

Kdo je ostal brez poguma

Umor iranskega generala Kasima Sulejmanija tretjega januarja je bil izveden kot videoigrica na monitorju z neposrednimi posnetki brezpilotnega letala. Storjen je bil brezosebno, toda Trumpu je kasneje kot malemu šolarju nagnalo strah v kosti, kako osebno so smrt svojega generala vzeli v Iranu. Ko je mislil, da je v zanosu zmage, in ko se je na monitorju prikazalo povečano število »točk«, je Iranu zagrozil z napadom na 52 tarč, tudi z uničenjem kulturnih spomenikov. Nekatere tarče, je dejal, so »na zelo visoki ravni in pomembne za Iran in iransko kulturo in te tarče, tako kot sam Iran, bodo napadene zelo hitro in zelo močno«. Deloval je res zelo odločno in kot nekdo, za katerim stoji strašanska moč. Na to se je celo sklical, ko je rekel, da imajo ZDA največjo in najmočnejšo vojsko na svetu.



Toda v Iranu so odgovarjali z glasom stvarnega razuma. Zunanji minister Mohamad Džavad Zarif je sporočil, da bi bil napad na kulturne in verske objekte dejanje vojnega zločina. Poveljnik iranske vojske Musalvi pa je povedal, da so Trumpove besede prazne, kajti ZDA »nimajo poguma začeti konflikt«.



Zgodilo se je natanko tako. Potem ko je Iran po Sulejmanijevem pogrebu uspešno izstrelil vodene rakete proti ameriškim ciljem v Iraku, je Trump počepnil kot prestrašen najstnik in začel umirjati žogo natanko tako, kot je to počel leta 2017 po grožnjah severnokorejskemu voždu Kim Džong Unu. Trump je pokazal, da nima značaja močnega voditelja, ZDA pa so pokazale, da izven kapitalskega interesa elit nimajo več zunanje politike, ki bi imela značaj. Tako tudi v odnosu do EU, ta pa je sprejela žogico »brezznačajnosti« v zunanji politiki in enak brezznačajen odnos podaljšala v mlahavo politiko do Irana in do nekoč že doseženega soglasja o jedrskem sporazumu.



Seveda pa se konec »zahodne civilizacije« na politični ravni in na primeru ZDA paradoksalno ni pokazal pri živih ljudeh kot realnih žrtvah političnega vandalizma, temveč pri kulturnih in verskih spomenikih, ki v splošnem pričujejo o ljudeh in njihovih simbolih. Na tej ravni je tudi prišel odziv institucije, ki v aktualnih globalno-političnih razmerjih deluje kot poslednji Mohikanec razsvetljenega pogleda na zahodno kulturo, politiko in modernega človeka. Govorimo o Unescu.

Monte Cassino, alibiji in mlahavost

Gre namreč za organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Nastala je leta 1945 prav v imenu povojnega sodelovanja in ne vojevanja med državami. V imenu varnosti in trajnega svetovnega miru. Bilo je »naravno«, da se je proti Trumpovi grožnji po uničenju kulturnih spomenikov in verskih objektov postavil prav Unesco, vendar je to storil podobno kot (države) EU: mlahavo, alibično, neodločno. Generalna direktorica Audrey Azoulay je bolj ali manj le opozorila, da sta Iran in ZDA ratificirala konvenciji o zaščiti kulturnih objektov in svetovne dediščine in da sta to dolžna spoštovati. Ni obtožila ZDA nesprejemljivih groženj, ki so že same po sebi nesprejemljiva ravnanja. Zlasti bi morala trdo prijeti prav državo, ki je bila po drugi svetovni vojni motor nastajanja mednarodnih mirovnih, kulturnih (in sploh) organizacij, kakršne so na racionalnih osnovah zahodne kulture in temeljnih človekovih pravic vzpostavljale nov svetovni red.



Pravzaprav se je pokazalo, kako globoko je v interpretaciji »zahodne« politične kulture zabredel ves Zahod. Od Heglovega razsvetljenega udejanjanja duha v zgodovini je ostal pridih Carla von Clausewitza, češ da je vojna nadaljevanje politike z drugačnimi sredstvi. In Donald Trump je dokazal, da v tem projektu, če že govorimo o razsvetljenstvu, ne gre za dodajanje, temveč za odvzemanje luči. Triada, po kateri iz politične kulture Zahoda sestopa Trump, z njim pa ZDA, je nasilje, mržnja in sovraštvo, namesto mirna koeksistenca, človekoljubje in tolerantnost (do drugačnosti). Trump z idejo rušenja spomenikov in simbolov na še bolj odtujen in radikalen način kakor da obuja napake druge svetovne vojne, ko so ameriški poveljniki leta 1944 v imenu osvoboditve italijanskega škornja (in z njim celotne Evrope) dali bombardirati Monte Cassino, kjer naj bi se ugnezdili nemški vojaki. Tu je bil »sedež« sv. Benedikta že v 6. stoletju, samostan pa zibelka vse zahodne samostanske krščanske kulture (Ora et labora). Po bombardiranju je bilo dokazano, da v njem ni bilo nemških vojakov, ubitih pa je bilo veliko civilistov, ki so se tja zatekli. Toda prav v ruševinah so nemški vojaki posledično res našli točko za časovno daljšo utrditev svojega položaja.



Po drugi svetovni vojni se je svet ovedel, kako blizu svojega konca bi lahko bil, če bi v njem šlo narobe glede miru in koncepta miroljubne koeksistence. Dolga desetletja je bilo to jasno in hladna vojna ter železna zavesa sta vzdrževali tudi svetovno »atomsko« ravnovesje. Kaj je povzročilo, da sta se lahko »zgodila« Donald Trump in njegova mentaliteta smrtonosnih videoigric v realnem svetu realnih ljudi realnega sveta?

Nekaj čisto drugega

Pomembni komentatorji menijo, da se ZDA ni zgodil Trump, temveč da so se Trumpu zgodile ZDA. One so omogočile tega najbolj kontroverznega in najbolj nedostojnega predsednika vseh njenih časov. Drugače rečeno, zgodil se je neoliberalizem in vase potopil vse ustanovne vrednote ZDA. Padec komunizma 1989 in odmik zastora železne zavese sta ga pognala v višave, ki so dotlej pripadale umni državi in Heglovemu postajanju duha v zgodovini. Preje so bili jasni cilji in pričakovanja, potem se je prostor potopil v mlakužasto praznino, ki ni obetala drugega kakor to, da se bo zasmradila. In se je.



Eno od poglavij nove knjige Alenke Zupančič The End ima naslov: Zdaj pa nekaj povsem drugega. V njem pokaže, kako se je po optimistični veri v splošno rastočo blaginjo vrnilo »apokaliptično razpoloženje«. Tu je grožnja ekološke katastrofe, tu so ciklično ponavljajoče se ekonomske krize, vojne, milijoni beguncev, končno spet grožnja atomske bombe in atomske vojne. Šestdeseta leta prejšnjega stoletja je v imenu te atomske bombe in morebitne (hipne) apokalipse zaznamovala neka mentaliteta pričakovanja in strahu pred dogodkom. Danes, pravi, in citira »lucidne analitike«, se ne kaže vdajati strahu pred tem, kaj se bo zgodilo, »če bomo pritiskali na napačne gumbe«. Ti analitiki namreč opozarjajo, »da je napačni gumb že bil pritisnjen«. Apokalipsa se je že začela in postaja aktivni del našega življenja in sveta, takšnega, kot je, pravi. »Ne čaka nas nekje v prihodnosti, temveč že ta hip narekuje družbene, ekonomske, okoljske pogoje sveta.«



Po tem, kar je v teh dneh storil Trump, in po povedanem je tako rekoč na dlani, da je vrag že vzel šalo in da ni več prostora za akademsko distanco ali za metodo belih rokavic, ki preprečujejo, da bi si umazali roke. Pri nastajanju zadnje evropske komisije je slovenski premier Šarec izrekel tisti znameniti: »Nimam kaj misliti, bom videl, kaj se bo zgodilo …« Po Trumpovem umoru Sulejmanija in grožnji, da bo raketiral kulturne spomenike in mošeje v Iraku, se to sliši povsem drugače. Zgodilo se je natanko to, kar se nam že dlje časa dogaja v vsakdanjem življenju in okoljih. Doletavajo nas slabe stvari. Slepimo se, da gre za nesporazum in da se bodo po nekem samodejnem ključu in v moči nekega vzvišenega razsvetljenega razuma te stvari postavile nazaj na prav. Primer brexit, Trump in sploh vse, kar se dogaja z EU, v Sloveniji in okrog nje pa tudi z njo samo, nas bi lahko končno prepričali, da smo se znašli v globalnem položaju z dvema zelo pomembnima in usodnima značilnostma. Prva je ta, da je umrl neki tip svetovne racionalnosti, ki je bila na delu še desetletja po drugi svetovni vojni. Druga pa je ta, da se glede prihodnjih rešitev samo od sebe ne bo zgodilo nič, če v dogodke ne bomo aktivno posegli.