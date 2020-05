FOTO:Biti v množici je zame nekaj najlepšega

Paolo Girodano je doktor fizike osnovnih delcev, ki je postal pisatelj, ker mu ni uspelo postati rock zvezda. Je avtor svetovnih uspešnic Samotnost praštevil in Človeško telo, za kateri je prejel nekaj najuglednejših italijanskih pa tudi mednarodnih literarnih nagrad. V slovenščini lahko beremo tudi Črnino in srebro ter esej V času epidemije, ki je, čeprav je na trgu šele dva meseca, preveden že v triintrideset jezikov.Matematika je bila pripomoček, s katerim je blažil tesnobo, veliko preden je to vlogo prevzelo pisanje. Še zdaj se mu zgodi, da zjutraj, brž ko se zbudi, začne v glavi premetavati izračune in ...