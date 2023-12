Bližnji vzhod in daljni zahod

V nadaljevanju preberite:

Danes se znova pogovarjamo o razmerah po svetu in spet so protagonisti Rusi in Bližnji vzhod. Zdi se, da se v pol stoletja ni na svetu spremenilo dobesedno nič. Rusi znova s tanki osvajajo Evropo, kot so leta 1956 Madžarsko, leta 1968 Češkoslovaško in leta 1981 Poljsko, le da so tam Poljake prisilili v samookupacijo. In spet krvavi Palestina, spet umirajo nedolžni ljudje in otroci in svet znova, tako kot zdaj že 77 let, ne ve, kaj naj stori na Bližnjem vzhodu.