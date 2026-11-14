Bob Dylan: Navodila za preživetje

Pred njegovim prihodom na oder smo lahko do leta 2012 slišali napoved: »Pozdravite poeta lavreata rokenrola. Glas obljube kontrakulture 60. let. Fanta, ki je folk peljal v posteljo z rockom. Ki je v 70. letih uporabljal ličila in izginil v meglici zlorabe substanc. Ki se je ponovno pojavil, da bi našel Jezusa. Ki je bil na koncu 80. let odpisan kot nekdo, s katerim je konec. In ki je nenadoma zamenjal prestavo ter ob koncu 90. let izdal nekatere med najsijajnejšimi pesmimi svoje kariere. Gospe in gospodje, Columbia recording artist. Bob Dylan.«