Boj se Rusov

S koncem hladne vojne se je svet spremenil, a ne zelo in niti ne samo na bolje. In tako kot ob koncu vsake vojne so jo eni odnesli bolje in drugi slabše. Zahod je zaživel v evforičnem prepričanju, da se nam s koncem komunizma obeta raj na zemlji. Pa ga ni od nikoder. Tisti, ki smo jo s koncem hladne vojne odnesli bolje, se nismo posebej ukvarjali s težavami tistih, ki so jo odnesli slabše.