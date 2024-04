Boj za moč med strokami, ki ne temelji na znanstvenih dokazih

V nadaljevanju preberite:

Odgovornost za vzpostavitev strokovne mreže pomoči je na državi. Obstajajo dobri in manj dobri – tako psihoterapevti kot klinični psihologi in psihiatri. Lahko ostajamo v igri med dvema ognjema in tekmujemo, kdo je boljši, kdo bo koga izločil in zmagal, a s tem ostajamo na ravni ukvarjanja sami s sabo.

Če želimo strokovnost, sprejmimo zakon o psihoterapiji, ki točno opredeli, kakšen proces je potreben za pridobitev poklica psihoterapevta. Če želimo uresničevati človekovo pravico do duševnega zdravja, je treba oblikovati široko mrežo strokovnih služb, kjer se potrebe ljudi in njihovo željo po spremembi vzame resno.