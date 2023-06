Bojim se, da je film mrtev. Pravi film, mislim

V članku lahko preberete:

Njegov obraz je zapisan v kolektivno nezavedno države, ki se je imenovala Jugoslavija. Vanj so odtisnjeni vsi ključni trenutki naše skupne zgodovine. Odpisani. Serija Grlom u jagode. V žrelu življenja. Samo enkrat se ljubi. Oče na službeni poti. Podzemlje. Rane. Sod smodnika. Mi nismo angeli. Zdaj ga (tudi pri nas) lahko gledamo v kriminalni seriji Južni veter, na Krafftu se je predstavil s filmom Stric, za katerega je na Hrvaškem dobil nagrado za najboljšo vlogo.

Po podelitvi nagrad prvi dan filmskega festivala Krafft v Kranju je stal zunaj, obkrožen s fotografi, se rokoval s predsednico Natašo Pirc Musar in ministrico za kulturo Asto Vrečko in se potem umaknil malo dlje od festivalskega vrveža. Najprej sta govorila z Ivo Krajnc Bagola, potem so se mu pridružili še drugi igralci, nagrajenci Jurij Zrnec, Tina Vrbnjak, Jure Henigman, Gregor Zorc, Vesna Pernarčič … Navdušen je bil nad programom festivala, ki ga je pomagal soustvariti tudi sam.