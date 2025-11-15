Bojmo se pojavov, ki jih zaznavamo, a jih ignoriramo, ker nam niso všeč

Daria Krivonos je bila rojena v socialistični Sovjetski zvezi, zapustila jo je v mladosti, nekaj let zatem, ko je sovjetski imperij razpadel. Na Danskem zadnjih sedem let vodi neodvisni Københavnski inštitut za raziskovanje prihodnosti. Inštitut, med drugim, pripravlja poročilo o globalnih megatrendih.

Analitiki Københavnskega inštituta za raziskovanje prihodnosti spremljajo petnajst sklopov indikatorjev. Ob izdelavi možnih scenarijev jih zanima, kaj se dogaja z globalizacijo, rastjo prebivalstva, okoljem, staranjem prebivalstva, zdravjem, urbanizacijo, avtomatizacijo, razvojem umetne inteligence, inženirskim razvojem, digitalizacijo, gospodarsko rastjo, koncentracijo bogastva in z drugimi kazalci.