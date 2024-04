Boljšega časa za priznanje Palestine ne bo

V intervjuju preberite:

»Slovenija ni imela kolonij, ni zatirala, zato razumemo tiste, ki so zatirani, in nimamo zadržkov nekdanjih kolonialnih držav – jih tudi ne smemo imeti, to je naša prednost, naša moč.«

»Problem je, da palestinski eliti, recimo temu tako, situacija statusa quo na neki način ustreza. Pravzaprav ustreza vsem: Izraelu, ker mu je uspelo razdvojiti in preprečiti enovito palestinsko vodstvo, Hamasu, da je vladal v Gazi. Zadnje volitve so bile leta 2006, od tedaj jih prestavljajo v nedogled.«

»V ZDA živi zelo veliko liberalnih Judov, ki so se iz Izraela odselili zaradi nezmožnosti živeti v deželi, ki tako radikalno krši pravice Drugega. Celi avioni ljudi so se odseljevali zadnja desetletja. Tega niti ne vemo.«