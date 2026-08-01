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    Bomo kdaj zmogli narediti ta korak?

    Slovenija mora v globalni tekmi povezati vso razpoložljivo pamet in potenciale – in jih usmeriti v premišljeno, prožno in razvojno ekonomsko politiko.
    Kakorkoli, vsaka izvršna oblast si svetovalce izbere po svoji meri, dometu in potrebah. Mogoče so naši vladni možje mnenja, da imajo dovolj znanja in jim zunanji nasveti s področij makroekonomije, umetne inteligence, finančnih, fiskalnih in drugih izzivov niso potrebni. FOTO: Leon Vidic/delo
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    Kakorkoli, vsaka izvršna oblast si svetovalce izbere po svoji meri, dometu in potrebah. Mogoče so naši vladni možje mnenja, da imajo dovolj znanja in jim zunanji nasveti s področij makroekonomije, umetne inteligence, finančnih, fiskalnih in drugih izzivov niso potrebni. FOTO: Leon Vidic/delo
    Miha Jenko
    1. 8. 2026 | 05:00
    8:55
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    »Veste, med kupci sta bila doslej za podražitve vedno kriva Golob in Petrol. Kdo bo pa kriv zdaj, ko je tu Janša?« mi je pred slabima dvema tednoma odvrnila uslužbenka na eni od Petrolovih črpalk, ko sem jo povprašal, kako komentira takratni občutni skok cen naftnih derivatov. Vmes so se naftni derivati ta teden sicer pocenili za nekaj centov. Aktualna vlada, ki je po nastopu mandata takoj velikodušno dvignila marže njej naklonjenih naftnih trgovcev, je rastoče cene energentov rahlo ublažila z začasno zamrznitvijo plačevanja nekaterih prispevkov in dajatev. To med drugim pomeni manjše prilive v proračun, a tudi to je cena iranske vojne avanture, ki sta jo konec februarja sprožila voditelja Amerike in Izraela. ECB okleva z dvigom obresti Pri nas se za zdaj (še) ni uresničil skrajni ...

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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