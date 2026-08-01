Bomo kdaj zmogli narediti ta korak?

»Veste, med kupci sta bila doslej za podražitve vedno kriva Golob in Petrol. Kdo bo pa kriv zdaj, ko je tu Janša?« mi je pred slabima dvema tednoma odvrnila uslužbenka na eni od Petrolovih črpalk, ko sem jo povprašal, kako komentira takratni občutni skok cen naftnih derivatov. Vmes so se naftni derivati ta teden sicer pocenili za nekaj centov. Aktualna vlada, ki je po nastopu mandata takoj velikodušno dvignila marže njej naklonjenih naftnih trgovcev, je rastoče cene energentov rahlo ublažila z začasno zamrznitvijo plačevanja nekaterih prispevkov in dajatev. To med drugim pomeni manjše prilive v proračun, a tudi to je cena iranske vojne avanture, ki sta jo konec februarja sprožila voditelja Amerike in Izraela. ECB okleva z dvigom obresti Pri nas se za zdaj (še) ni uresničil skrajni ...