Borštnikov nagrajenec Aleš Valič: Večnega optimizma si ne pustim vzeti za dolgo

Nekateri igralci igrajo vloge. Drugi postanejo del našega notranjega sveta. Aleš Valič sodi med slednje.

Njegov obraz, glas in drža so desetletja naseljevali slovenski gledališki in filmski prostor z redko kombinacijo intelektualne ostrine, senzibilnosti in igralske suverenosti. Nikoli ni potreboval velikih gest, da bi zapolnil prostor; zadoščala je prisotnost. Tista tiha, skoraj nevidna moč igralca, ki razume, da največje resnice pogosto nastajajo v premolkih. Zame ostaja nepozabni Jago in v mojem otroškem spominu stric, ki v Sreči na vrvici pomaga Maticu. V času, ko se svet vse bolj nagiba k površini, Aleš Valič ostaja zvest globini. Njegove vloge – od klasičnega repertoarja do sodobne dramatike, od filma do televizije – so bile vedno več kot interpretacije. Bile so natančne študije človeka, njegovih dvomov, strahov, hrepenenj in notranjih razpok. V njih ni bilo nikoli nič samoumevnega, ...