Z dekreti in nepremišljenimi sistemskimi posegi ne bo bolje

Učenci in dijaki so šele dobro sedli v šolske klopi, ko je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) postregla z raziskavo Pisa, ki meri bralno, naravoslovno in matematično pismenost. Že leta 2022 so se 15-letniki v Sloveniji slabo odrezali, tokrat je bilo še slabše. A stroke rezultati niso presenetili. Celo pričakovali so jih.

O tem, kaj se dogaja, kako ukrepati in ali je napovedana smer ukrepov prava, smo se na daljavo pogovorili z zaslužno profesorico prof. dr. Sonjo Pečjak, ki se je vse življenje ukvarjala z bralno pismenostjo. Glede opismenjevanja, ki bi se zaključilo že v 1. razredu, je v intervjuju povedala: »Raziskave kažejo, da lahko s približno tretjino učencev začnemo proces opismenjevanja že kmalu po vstopu v prvi razred, z drugimi šele v drugi polovici prvega razreda, približno petina otrok pa ima te sposobnosti dovolj razvite za uspešno branje šele v drugem razredu. Zato je potrebno diferencirano delo z različnimi skupinami otrok. In zato je v devetletki poleg učiteljice v 1. razredu tudi vzgojiteljica.«