Branje nas je šest stoletij učilo misliti. Kaj izgubljamo, ko je knjiga zaprta

Ne izgubljamo zgolj navade branja. Izgubljamo način mišljenja, ki ga je branje ustvarjalo skoraj šest stoletij. Generativna umetna inteligenca ni nevarna zato, ker piše bolje od ljudi, temveč zato, ker človeku ponuja možnost, da preskoči najpomembnejši del ustvarjalnega procesa – dolgotrajni notranji dialog, iz katerega nastanejo dvom, presoja, spomin in kritično mišljenje. Dober tekst. Zamisel za besedilo, ki ga prebirate, se ni rodila v knjižnici. Niti pred zaslonom. Rodila se je pod vrbami ob Ljubljanici. Bilo je eno tistih poznih popoldnevov, ko se reka premika skoraj neopazno, mesto pa se za nekaj ur pretvarja, da se ne njemu ne svetu nikamor ne mudi. Sedela sem s prijatelji in nizali smo misli o vsem mogočem – o politiki, filmih, otrocih, vojnah, ljubezni, utrujenosti, ter vedno o ...