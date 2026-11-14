Branje v loži, kava na odru

Angleški Guardian jo je izbral za drugo najlepšo na svetu, revija National Geographic za najboljšo. Največja južnoameriška knjigarna El Ateneo Grand Splendid blesti v nekdanjem gledališču na imenitni aveniji Santa Fe v četrti Recoleta, eni najbolj elegantnih v Buenos Airesu. Vsak dan gosti 3000 obiskovalcev, ob koncih tedna pa tudi do 10.000. Na voljo imajo 120.000 naslovov, tudi dela slovenskih pisateljev. Sprednje lože so intimni bralni kotički, oder je kavarna z bralci v glavnih vlogah. Takoj pri vhodu tik za izložbo s tržne klopce bralce z vseh vetrov pozdravlja Mafalda, argentinska stripovska junakinja, ki ne mara juhe, obožuje Beatle in želeli postati prevajalka v Združenih narodih, da bi ustavila vojne. Obiskovalci se z njo fotografirajo tudi 65 let po prvi objavi stripa in šest ...