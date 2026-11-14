Branje v loži, kava na odru

Največja južnoameriška knjigarna El Ateneo Grand Splendid, ki jo je Guardian izbral za drugo najlepšo na svetu, blesti v nekdanjem gledališču v Buenos Airesu.
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V El Ateneu Grand Splendid poudarjajo, da velika večina bralcev še vedno prisega na papirnate oziroma fizične izvode knjig. Iskanje po policah in listanje v tako impozantnem arhitektonskem okolju ostajata obvezen ritual. FOTO: Juan Vasle
Angleški Guardian jo je izbral za drugo najlepšo na svetu, revija National Geographic za najboljšo. Največja južnoameriška knjigarna El Ateneo Grand Splendid blesti v nekdanjem gledališču na imenitni aveniji Santa Fe v četrti Recoleta, eni najbolj elegantnih v Buenos Airesu.
Vsak dan gosti 3000 obiskovalcev, ob koncih tedna pa tudi do 10.000. Na voljo imajo 120.000 naslovov, tudi dela slovenskih pisateljev. Sprednje lože so intimni bralni kotički, oder je kavarna z bralci v glavnih vlogah.
Takoj pri vhodu tik za izložbo s tržne klopce bralce z vseh vetrov pozdravlja Mafalda, argentinska stripovska junakinja, ki ne mara juhe, obožuje Beatle in želeli postati prevajalka v Združenih narodih, da bi ustavila vojne. Obiskovalci se z njo fotografirajo tudi 65 let po prvi objavi stripa in šest ...
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