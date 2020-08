Brez dobrih podatkov ne moreš sprejemati dobrih odločitev

Spletna stran covid-19.sledilnik.org je začela delovati na začetku marca, nekako hkrati z začetkom epidemije …Sledilnik je začel delovati proti koncu marca. Na začetku marca sem urejal tabelo, v katero sem vnašal podatke, objavljene na novinarskih konferencah, ter podatke iz drugih javnih virov. To sem počel zase, zanimalo me je, kaj se dogaja.Torej ste začeli kot »one man band«?Da. Potem sem zbrane podatke delil na twitterju, med debato se je namreč zastavilo vprašanje, ali so podatki točni. Potem sem delil podatke še prek facebooka v nekaterih diskusijah.Zakaj je takšno zbiranje podatkov sploh koristno?Sem analitičen ...