Brez slovesa ...

Ob virusni kataklizmi vidimo med ljudmi veliko humanosti, solidarnosti, sočutja. Vse tiste pozabljene in zanemarjene prijaznosti so oživele. Sosedska pomoč se je znova rodila. Posamezniki kljub zaprtosti in prepovedim ohranjajo pristnejše povezave z več ljudmi kot pred pandemijo. Pomagamo drug drugemu, se zanimamo, smo čuteči in sodelujoči.Strah nas je in strah tudi povezuje. Ker še nismo zboleli, ker nočemo, da naš bližnji zboli.Kaj pa v primeru, ko je bližnji že zbolel, morda tako hudo, da je pristal v bolnišnici, morda je na respiratorju, morda celo umira? V Italiji in Španiji, ki sta nam blizu tako civilizacijsko in ...