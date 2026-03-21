Buča in Irpin – Mrtvi so nedvomno bili mrtvi. Nihče od njih ni bil igralec

Najbolj pretresljivi dogodki so se zgodili prvi mesec vojne. Bil je marec 2022. V Irpinu in Buči. Mučenja, posilstva, usmrtitve … Brez pravega razloga.

Že drugi dan vojne, 25. februarja 2022, so se ruski vojaki usmerili proti Buči. Najprej so jo bombardirali s topništvom in uničili velik del infrastrukture. Prebivalci so še lahko bežali, toda ko so v mestece vstopili ruski vojaki, niso več dovolili evakuacije. Iz Buče se je ruski tankovski konvoj usmeril proti Irpinu. Ker je ukrajinska vojska otežila rusko napredovanje, med drugim so razstrelili most, je lahko iz Irpina pobegnilo več ljudi, vendar so ruske rakete uničile precejšen del mesta. Po nekaterih podatkih je bilo poškodovanih 70 odstotkov stavb. Dejanski cilj ruske vojske je bil Kijev, toda ko so okupatorji spoznali, da za zavzetje prestolnice nimajo dovolj moči, so se umaknili tudi iz predmestnega območja. Ukrajinske sile so nadzor nad Bučo ponovno prevzele 29. marca in nad ...