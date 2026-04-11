Čakajoč rekviem besed

Za postopno izgubljanje govorjene materinščine ne moremo kazati s prstom na mlade. Zanemarjanje jezika je vseprisotna sistemska napaka.

V pismu Pierru Messmerju, obrambnemu ministru, je Charles de Gaulle leta 1962 zapisal: »Zlasti na vojaškem področju sem opazil pretirano uporabo anglosaške terminologije. Dolžan bi bil dati navodila za prepoved tujih izrazov, kadarkoli bi se lahko uporabila francoska beseda.« Natipkanemu pismu je bilo pozneje s črnilom pripisano: »torej v vseh primerih«. Kot bodoča študentka angleščine sem se nedavno udeležila informativnih dni Univerze v Ljubljani. Med čakanjem na začetek predstavitve sem, sedeč med potencialnimi sošolci, prisluhnila pogovorom. Kakopak so potekali v popolni angleščini. Besede so jim zapuščale ustnice brez kančka slovenskega naglasa. Nobenega oklevanja ob iskanju pravih izrazov ni bilo slišati, kar pa se je pogosto zgodilo, ko je pogovor presedlal nazaj na slovenščino. ...