Čas – najbolj spolitizirana tema v zdravstvu

Petra Volpe o filmu Junakinja: o odgovornosti, izčrpanosti in sistemskih težavah zdravstvene oskrbe v sodobnem svetu.

Noč je čas, ko se ideologije umaknejo rutini, ko velike besede odpovedo in ostane telo: utrujeno, izpostavljeno, odgovorno za druge. Heldin (Junakinja) režiserke Petre Volpe ni film o junaštvu, temveč o vzdržljivosti. O vzdržljivosti, ki ni izbira, temveč je pogoj. V njem ne povzdiguje skrbi v moralni ideal, temveč jo razgrne kot delovno razmerje, kot niz odločitev, sprejetih pod pritiskom časa, kadrovskega primanjkljaja in tihega pričakovanja, da bo nekdo vedno zdržal še malce več. Bolnišnica v nočni izmeni ni le prostor, v katerem se ljudje zdravijo; je stroj, ki meri človečnost v minutah. Brez spektakla. Volpina kamera se zadržuje pri ponavljanju: istih hodnikov, istih obrazov, istih dilem. Film Junakinja režiserke Petre Volpe odpira vprašanje, ki je hkrati intimno in sistemsko: kaj ...