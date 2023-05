Casa de Luz je moj svet. Prvič v življenju se počutim svobodno

V nadaljevanju preberite:

Casa de Luz, hiša zavetja v Tijuani, je odprta za skupnost LGBTIQ+, za matere, ki potujejo same z otroki, skratka za vse tiste, ki jih Amnesty International (poročilo 2017) uvršča med najbolj ranljive in ogrožene migrante. Veliko jih je iz Srednje Amerike, vse pa so strah pred nasiljem, homofobija in tudi gospodarska nestabilnost njihovih držav prisilili, da so se odpravili na negotovo pot proti ZDA.

Bliža se konec poletja, toda vročina ne pojenja. Casa de Luz je na robu kaosa: njeni stanovalci, približno 40 jih je, se selijo v novo hišo, čistijo staro, otroci tekajo naokrog, presenečeni, da kar naenkrat nima nihče časa za njih, za štedilnikom skupina fantov pripravlja kosilo, ženske zlagajo neskončne metre blaga, ki so ga imeli obešenega kot zavese, s katerim so si obdali postelje in si tako zagotovili vsaj malo intime. Nekateri precej naveličano gledajo televizijo ...