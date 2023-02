Če delamo, kot bi bilo prav, nastajajo vrste

V članku lahko preberete:

Ena od največjih težav, po mojem mnenju, je, da ZZZS nima zakonske podlage za izvajanje nadzora kakovosti oziroma, kar je še pomembneje, da ne more finančno spodbujati dobre klinične prakse in kaznovati slabe. ZZZS plača bolj ali manj vse, kar je zdravnik odločil, da je treba. Tudi če ni. ZZZS plačuje storitve in programe, ne da bi imel kompetenco za preverjanje kakovosti in vsebinske smiselnosti storitev ter ali je storitev stroškovno učinkovita.