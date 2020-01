FOTO:Če hočeš svoje pravice, jih moraš braniti pri drugemu

Nikoli več in vedno znova. Prvo govorimo, drugo delamo, zato človeško trpljenje še zdaleč ni odpravljeno. O krivicah poslušamo pripovedovanja naših prednikov, o njih beremo v knjigah, a še naprej jih spremljamo prav ta trenutek.»Če hočeš svoje človekove pravice, jih moraš braniti pri drugemu. Če braniš samo svoje, je to egoizem,« je o mednarodni solidarnosti povedal Matjaž Hanžek. Glas zatiranih na tujem je širil ob prehodu iz osemdesetih v devetdeseta, ko so trpeli ljudje na Kosovu.Prej in kasneje sta bila dejavna Ciril Baškovič in Barbara Vodopivec. On je bil zraven pri solidarnosti s Češkoslovaško ob vdoru ...