Če imaš denar in ostre komolce, boš močnejši od okoljevarstvenikov

Načrtovanje mest, urejanje prometa in (ne)skrb za naravo so del človeške družbe. Vse to že dolgo preučuje geodet in nekdanji profesor Milan Naprudnik. Pred kratkim je praznoval 93 let, a življenjske energije mu ne manjka. Še vedno telovadi vsak dan. Močen stisk roke razkrije njegovo življenjsko energijo. Ima veliko življenjskih in strokovnih izkušenj, njegove misli so jasne, beseda mu teče gladko.Na tehniški fakulteti na oddelku za geodezijo je diplomiral leta 1954, leta 1967 je postal direktor Geodetske uprave Republike Slovenije, na ta položaj se je vrnil leta 1977. Vmes je prevzel vodenje Zavoda za regionalno prostorsko ...