Vloga državnega tožilca se je v zadnjih letih precej spremenila

Za prvega tožilca v državi kandidira vnovič, mandat pa se mu uradno izteče 4. maja. Predlog o njegovem imenovanju bo obravnavan na eni od aprilskih sej državnega zbora. Za mesto generalnega državnega tožilca je edini kandidat.

"Država je tista, ki mora zagotoviti kadrovske in materialne razmere za delovanje pravosodnega sistema, ki je ključni del vsake družbe in je eden od stebrov za delovanje pravne države. Osnovni pogoj je primerno plačilo. Prav zaradi kadrovskega manka lani nismo obvladovali pripada zadev, kar je prvič po zelo dolgem obdobju, ko smo pripad obvladovali več kot stoodstotno. To sicer še ni razlog za preplah, vsekakor pa ni dobro. Tu lahko potegnem vzporednico s športom. Vsi pričakujemo, da igramo v ligi prvakov, da smo zmagovalci, ampak če imamo samo šest igralcev od enajstih, pa še te za nizko plačilo, verjetno ne bomo zmagovali," med drugim pravi Šketa.