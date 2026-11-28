Za ljubezen do bližnjega gre. Ta je v povojni sekularni zgodovini dobila obliko infrastrukturne mreže solidarnosti, ki skrbi za naše bližnje.
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Interventni omnibus zakon je zakon, ki bi vladi omogočil prav rušenje tega varovala družbenih odnosov in temelja družbene pogodbe. FOTO: Jože Suhadolnik
Pa jo imamo: besedo leta in hkrati psihološko diagnozo, ki hitro in učinkovito pokaže na hibo v narodovem značaju. Ker je oznaka slabšalna, ima še dodatno prednost: v strahu pred diagnozo je človek raje tiho. Ali pa celo s tresočo se roko obkroži »za« na referendumu o interventnem zakonu. Nalepka »zavist« v eni sami gesti prekrije bolj zapletene družbene fenomene in antagonizme: občutek za socialno pravičnost in krivice, razpad solidarnosti in njene družbene infrastrukture; da o Marxovi teoriji razrednega boja niti ne govorimo, ker mnogim ob njej tako ali tako pade mrak na oči oziroma vidijo samo še rdeče. Oznaka je ideološka prav zato, ker nastopa v na videz »nevtralni« psihološki preobleki in zaigra na strune pregovornih modrosti o Slovencih, ki jih že dobro poznamo. Družbeni problem ...
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