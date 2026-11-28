Pa jo imamo: besedo leta in hkrati psihološko diagnozo, ki hitro in učinkovito pokaže na hibo v narodovem značaju. Ker je oznaka slabšalna, ima še dodatno prednost: v strahu pred diagnozo je človek raje tiho. Ali pa celo s tresočo se roko obkroži »za« na referendumu o interventnem zakonu. Nalepka »zavist« v eni sami gesti prekrije bolj zapletene družbene fenomene in antagonizme: občutek za socialno pravičnost in krivice, razpad solidarnosti in njene družbene infrastrukture; da o Marxovi teoriji razrednega boja niti ne govorimo, ker mnogim ob njej tako ali tako pade mrak na oči oziroma vidijo samo še rdeče. Oznaka je ideološka prav zato, ker nastopa v na videz »nevtralni« psihološki preobleki in zaigra na strune pregovornih modrosti o Slovencih, ki jih že dobro poznamo. Družbeni problem ...