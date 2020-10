FOTO:Če ne bomo skočili na vlak, bo zdravstvo zajela ledena doba

Epidemija covida-19 je zadnjega pol leta v ospredju. Prekrila je tako rekoč vse, a hkrati tudi dodatno razkrila težave slovenske medicine. Katere?

Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike

Prof. dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo

Prof. dr. Aleš Blinc, predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni

Kako je z raziskovanjem v tujini?



Kaj še ogroža vrhunsko univerzitetno medicino?

Bi zato morali zgraditi nov UKC?

Naši mladi zdravniki odhajajo takoj po diplomi v tujino, predvsem v Avstrijo, in tudi v druge poklice. Kako bi to ustavili?

Kako bi ustavili to negativno spiralo?

Zapisali ste, da se napoveduje ledena doba v zdravstvu. Na kaj ste mislili?

Kako bi rešili nastale težave?

Ena glavnih ugotovitev problemske konference na SAZU je bila, da Slovenija potrebuje poseben zakon o UKC. Zakaj?

Kaj bi za konec položili na srce vladi in politikom, ki o vsem odločajo?

Slovensko zdravstvo se že desetletja sooča s težavami, ki s(m)o jih sprva imenovali izzivi, za katere s(m)o upali, da jih bo mlada država rešila, a se to ni zgodilo. »V zdravstvu se napoveduje ledena doba,« pravijo zdaj naši trije sogovorniki, profesorji in strokovni vodje klinik ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra (UKC), ki smo jih povabili na Delovo okroglo mizo o zdravstvu. Opozarjajo, da je ogrožena akademska, univerzitetna medicina, jedro, okoli katerega vse v slovenski medicini nastaja, se razvija, napreduje in tudi – umira.V času covida-19 se borim predvsem za to, da virus ne bi vdrl na kliniko, to je zdaj moja ključna skrb. Hkrati pa je seveda jasno, da naših drugih pacientov ne moremo pustiti pred vrati. Samo dva tedna v začetku epidemije smo imeli na interni kliniki znatno manj zasedenih postelj kot običajno, takoj zatem pa se je zasedenost spet povečala in se ustalila na več kot 95 odstotkih, pa čeprav je prišlo v bolnišnico, le za primer, okoli 20 do 30 odstotkov manj bolnikov z akutnim koronarnim sindromom. Tolikšna zasedenost postelj pomeni, da lahko bolni ljudje včasih tudi nekaj dni čakajo in ležijo v opazovalnici ali na hodniku internistične prve pomoči (IPP), preden se sprosti postelja in so lahko sprejeti v bolnišnico.V UKC se iz leta v leto bolj dušimo v rutinski klinični medicini in nimamo priložnosti razvijati prave univerzitetne, akademske terciarne medicine, katere status se kar naprej spreminja in je odvisen od tega, kako sem in tja premikajo denar zanjo. Gre za tisoče preiskav, posegov in metod, ki jih izvajamo v Sloveniji samo v enem ali obeh UK, metod, ki jih moramo v svetu spremljati in jih razvijati, če želimo, da bo slovenski bolnik tudi v prihodnje zdravljen na sodoben način. Odkar se je pojavil covid-19, sem popolnoma prepričan, da Slovenija potrebuje nov UKC.: V času epidemije sta se zgodili dve pomembni stvari: prvič, nenadoma na kliniki ni bilo več študentov, ker je bil organiziran pouk na daljavo. Kako bodo študenti medicine, ki ne bodo v času študija videli sto koronarnih sindromov, prepoznali to bolezen? Kako bodo zatipali povečano vranico, če jih tega ne bo nihče naučil? V knjigah in po internetu se tega ne moreš naučiti. Drugič, vsi znanstveni projekti so zastali. Projekt celičnega zdravljenja krvnih bolezni, za katerega imam od farmacevtskega podjetja zagotovljenih 900.000 evrov donatorskih sredstev, s katerimi bi lahko s to novo metodo zdravil 30 bolnikov, stoji. Denar za nakup aparatov bi moral založiti UKC, a je dal v ta namen le 40.000 evrov, kar je manj od desetine vseh sredstev. Nekdo me ima za norca. Rekli so, da ni denarja, ker so ves denar namenili za covid-19. S tem se je raziskovalni projekt ustavil.Na ministrstvu naj bi imeli julija sestanek na to temo, a je bil odpovedan, sploh mi ne odgovarjajo na dopise. Kot da bi se zavzemal zase! A gre za bolnike. Na mizi imam pogodbo za 30 bolnikov, ki bi bili zdravljeni s to novo metodo. Dobili bi terapijo in s tem še eno možnost poskusa zdravljenja rakave krvne bolezni, ki jih bo v kratkem pokončala. Nekaterim bi zagotovo lahko pomagali, jih morda celo ozdravili. Donatorji nas bodo počakali morda še nekaj tednov, potem pa rekli, eh, vi Slovenci niste za nič, dajmo denar rajši Madžarom, ki imajo sicer že pet takšnih naprav. Z raziskovanjem pridejo najhuje bolni slovenski bolniki do pomembnih možnosti za ozdravitev. Praktično vse raziskave, ki jih v UKC izvajamo, so namenjene neposredno za zdravljenje bolnikov.: Covid-19 je strašna bolezen. Včeraj [okrogla miza je bila prejšnji petek] smo dobili na oddelek za žilne bolezni bolnika za žilni poseg, pri katerem se je čez noč hitro poslabšala dihalna stiska. Testirali smo ga na covid-19 in ugotovili, da je njegova osnovna težava – covid-19. Šlo je res hitro in dramatično. Na srečo pri večini ljudi poteka blago, pri marsikom celo asimptomatsko.Kaj je pokazala epidemija? Razgalila je obstoječe probleme, na primer dejstvo, da je v zdravstvenem sistemu, v okolju, v katerem delam že več kot 30 let, strašansko premalo rezerv: kadrovskih, prostorskih, finančnih. Občutek imam, da od nas zahtevajo šprint na dolge proge. Tega ni mogoče zdržati in marsikdo zares ne zdrži: odhajajo v druge službe, kjer so boljše delovne razmere, in zbolevajo. Dobre delovne razmere so pomembne za zaposlene in za bolnike. Vsak, ki študira medicino, je talentiran in deloven, na izpite prihajajo fantastični mladi ljudje. Ko postane zdravnik, želi delati dobro. A že nekaj let po študiju, ko so mladi zdravniki specializanti, so že utrujeni in izgoreli. Izčrpavajo jih slabe razmere, v katerih delajo, premalo kadra, prevelike zahteve, ki so zaradi tega postavljene pred njih.Mi, ki tukaj sedimo, se bomo čez nekaj let upokojili. Želimo si, da bi tisti, ki prihajajo za nami, imeli priložnost delati dobro in se v univerzitetnem kliničnem centru ukvarjati tudi z razvojem medicine. Univerzitetna medicina je nujna. Njen namen je, da skrbi za najtežje bolnike in za izobraževanje mladih. Ne moremo računati na to, da bomo zdravnike in medicinske sestre samo uvažali. Naši zdravniki so cenjeni v tujini. Morajo tudi raziskovati. Kdor raziskuje, mora biti vrhunsko na tekočem s spoznanji v svetu in biti sposoben uvajati nove tehnologije in metode. Na primer profesor Fras je bil eden od pionirjev preventivne kardiologije, ko se je še marsikdo temu smejal in oporekal vrednostim holesterola. Danes vemo, da preventivna kardiologija prihrani polovico življenj bolnikov s kardiovaskularnimi boleznimi. Profesor Zver se ukvarja z najsodobnejšo tehnologijo zdravljenja krvnih rakov in slišali smo, kakšne težave ima.Vsak od nas ima kakšno tako zgodbo, kar pomeni, da stvari ne potekajo, kot bi morale. Če nimamo univerzitetne, vrhunske medicine, je to strel v koleno. Najtežji bolniki so neprofitabilni, zato niso nikjer dobrodošli. Misliti si, da bodo šli v tujino in jih bodo tam zdravili z odprtimi rokami, je nesmisel. Moje izkušnje kažejo, da se jih v tujini zelo otepajo, pa še dražje je. Če imamo Slovenci svojo državo, moramo biti sposobni poskrbeti za naše najtežje bolnike. Država bi morala ustvariti tudi razmere za razvoj univerzitetne medicine.: V bolj razvitem svetu je razmerje med kliničnim in znanstvenoraziskovalnim delom običajno 50 : 50, torej polovico delovnega časa zdravnik v univerzitetni kliniki zdravi bolnike, polovico pa je raziskovalec in pedagog. Pri nas v UKC nam nekako »milostno« dovolijo, da 20 odstotkov časa poučujemo, v domnevno prostem času, zvečer in ponoči, ob sobotah in nedeljah, pa lahko še »raziskujemo« in pišemo članke.Lahko povem za univerzitetno bolnišnico Charité v Berlinu. Program mladega kliničnega raziskovalca je tam sestavljen iz specializacije in raziskovalnega dela. Specializanti začnejo z enim raziskovalnim dnem, torej 20 odstotkov delovnega časa. Tisti, ki so uspešni, v nadaljevanju delajo dva dni raziskovalno, tri dni kot klinični zdravniki. Ne dobijo nobenega popusta – zaradi raziskovalnega dela se jim specializacija podaljša.Pri nas delamo na osebno zadovoljstvo. Letos bomo na medicinski fakulteti prvič predavali predmet kri. Ker smo to uveljavili, občutimo osebno zadovoljstvo in ponos. A kako dolgo bo šlo na etično gorivo?Upoštevati je treba, da se je vsak od nas, ki smo zaposleni v univerzitetnem kliničnem centru in smo se odločili za akademsko, univerzitetno medicino, s tem odrekel možnostim večjega dodatnega zaslužka z rutinskim delom v zasebnem ali javnem zdravstvu. A vedno manj je mladih, ki bi bili pripravljeni delati na ta način.Veliko premalo se jih odloči za zanimivo, a trdo akademsko pot.Ko je razpis za zaposlitev na fakulteti, ni vedno dovolj kandidatov, ker je plačilo na fakulteti nižje, kot če delaš drugje.Ni vse v plačilu. Gre tudi za obremenitve mladih in vseh drugih. V mislih imam neskončno število pacientov, ki trkajo na vrata UKC. Na koncu dneva, ko so vsi čisto izmozgani, nimam kot strokovni direktor komu kaj očitati. Če bi bilo rutinskega dela manj, bi več časa ostalo za raziskovalno delo.: Da ne bo pomote: kljub slabim razmeram – več kot 80 odstotkov opreme je že amortizirane, premalo je prostora, premalo kadra – dobi vsak bolnik v strokovnem smislu praktično še vedno vse, kar najboljšega danes lahko ponudi medicina. To univerzalno dostopnost je treba ohraniti. V UKC še vedno izvajamo raziskave in objavljamo znanstvene članke, a večinoma se s tem ukvarjamo starejši, brez zadostnega števila mladih pa bo ta dejavnost slej ko prej zamrla. Zato bi bilo treba urediti razmere v akademski medicini.Na globalnem trgu ne moremo biti uspešni, če nimamo znanja, izkušenj, mednarodnih povezav. Vsemu navedenemu pa je treba nameniti vsaj nekaj časa. Pri nas je tako, da če greš za neko multicentrično študijo na sestanek v tujino, te že gledajo postrani. Z malo cinizma bi lahko za marsikoga zelo kmalu postalo res – če je torej v zdravstvu znanstvenoraziskovalno delo hobi, bi si verjetno tako ali tako moral vzeti dopust. Pa verjetno tudi to ne bi bilo v redu.V resnici greš na ta sestanek po zdravila za najtežje bolnike. Tega nihče ne upošteva.Vrednota spoštovanja znanstvenega in razvojnega dela se je izgubila. Tu smo res nazadovali. V času Jugoslavije, ko je bil nov klinični center v Ljubljani svetla točka za vso 20-milijonsko državo, se je prišel sem zdravit Tito. Politiki so spodbujali zdravnike, da gredo v svet in se naučijo novih metod, saj so vedeli, da se bodo slej ko prej tudi sami prišli zdravit k njim. Zdaj pa naši politiki očitno raje odhajajo na zdravljenje v tujino: mediji so poročali o zdravljenju dveh naših nekdanjih predsednikov, eden se je zdravil v Švici, drugi pa v Avstriji. Ni se mogoče znebiti vtisa, da je politikom dandanes za navadne ljudi bolj vseeno. Če jim ne bi bilo, bi Slovenija za zdravstvo dajala več denarja.Kaj še ogroža akademsko medicino? Velik delež Slovencev se ne zaveda, da pravega univerzitetnega kliničnega centra Slovenija sploh nima. Tako UKC Ljubljana kot UKC Maribor opravljata v osnovi delo regijske bolnišnice, zraven tega se ukvarjata še z univerzitetno medicino. Kljub dejstvu, da univerzitetna bolnišnica za svojo celostno rast potrebuje določeno število tako imenovanih lažjih kliničnih primerov, pa po drugi strani utapljanje v pretežno takšnem delu otežuje poslanstvo univerzitetne ustanove. Takšno stanje je odločilno, morda celo usodno za vzgojo zdravstvenega osebja. Hkrati prinaša slabšo dostopnost za »navadne« bolezni širše okolice Maribora in Ljubljane, po drugi tudi slabšo dostopnost za najhuje bolne. To ni zmagovalna situacija. Kar se tiče raziskovalnega dela, je čuden paradoks. UKC Ljubljana nima statusa polnovredne raziskovalne ustanove. To je anomalija. Znanstvena produkcija UKC Ljubljana je še vedno velika in dobra. A skrbi nas, ker se z njo ukvarjamo predvsem zdravniki v drugi polovici svoje poklicne poti. Mladih, ki bi se odločali za raziskovanje, je premalo. To nas zares skrbi.V UKC Ljubljana je do 40 odstotkov hospitaliziranih bolnikov od drugod. To so najtežje bolni iz vse Slovenije, ki jim v drugih bolnišnicah ne morejo oziroma ne znajo pomagati. Ne glede na to, da je naš UKC največja slovenska bolnišnica, pa je povprečna dostopnost do bolnišničnega zdravljenja v osrednjeslovenski regiji najslabša. Če pogledamo podatke o stopnji hospitalizacij na sto tisoč prebivalcev po regijah, je razlika med najvišjo in najnižjo kar 50-odstotna.Najslabšo dostopnost do hospitalnega zdravljenja v Sloveniji imajo Ljubljančani. Če bi naivno interpretirali te številke, bi lahko rekli, da so najbolj zdravi. V resnici pa je dostopnost najslabša. Za ilustracijo: vsakdo, ki je pripeljal kdaj svojca na internistično prvo pomoč – na urgenco, ve, kakšna groza je to. Tam bolniki neskončno dolgo čakajo na prazno posteljo. Četudi je pregled hitro, čakajo 24 ur in več na to, da se sprosti kakšna postelja na oddelku. To ni krivda zdravnikov, za to je kriv sistem, ki ima premajhne rezerve.Doslej smo vedno govorili o potrebnih dozidavah UKC. O zgolj nujni prenovi te ali one stavbe, kliniki, novih dvigalih, novi električni napeljavi, novi gastroenterološki, končno tudi o novi infekcijski kliniki. Naj ne izzveni megalomansko, a moje osebno mnenje je, da nenehno odlagano dozidavanje bolj ali manj zgolj podaljšuje agonijo, v kateri smo že kar nekaj časa. Slovenija potrebuje nove UKC. Covidna kriza je priložnost za to.Prvič po petdesetih letih, odkar je bil v Ljubljani zgrajen UKC, je na voljo denar od zunaj. Govorim o milijardi evrov evropskih kohezijskih sredstev, namenjenih zdravstvu. Take priložnosti v polstoletni zgodovini še ni bilo. Bojim se, da se bodo nekateri, ki se bodo posredno navezali na zdravstvo, polastili tega denarja in bo zdravstvo ostalo brez njega. Zadnji čas je za investicijo. Če povem s primero: tečemo za vlakom – če ga bomo ujeli, bomo, če ne, bo hudo.Na našem oddelku imamo že pol leta velike težave z odpornimi klicami, ki so v vertikalni vodovodni napeljavi. V vseh osmih nadstropjih se ukvarjajo z okužbo. To je nemogoče sanirati oziroma je lahko jama brez dna. Podobnih težav je v pol stoletja stari zgradbi še več.Dunaj ima univerzitetno bolnišnico AKH, ki je po obsegu dela zelo primerljiva z UKC Ljubljana, a ima dvakrat večji proračun kot UKC in tretjino (?) več zdravnikov. Dunaj, ki ima približno dva milijona prebivalcev, ima poleg nje še 30 drugih bolnišnic. Boste rekli, Avstrijci imajo nadstandard. A tudi Slovenci imamo potrebe po zdravljenju.Za vsakega posebej mi je žal. Odhajajo. Tako kot medicinske sestre, pri katerih govorimo o negativni spirali. Ker jih je premalo, so preobremenjene. Ker so preobremenjene, odhajajo na lažja, enako plačana dela v osnovnem zdravstvu ali še raje iz poklica, nekaterim se celo bolj splača prijaviti se na zavod za zaposlovanje. Posledično jih je še manj in je njihov položaj še težji in še bolj odhajajo.Morda poznate romunski primer. V desetih letih je državo zapustilo okoli 15 tisoč zdravnikov, med katerimi je bilo največ anesteziologov. Da bi se izognili dokončnemu kolapsu zdravstvenega sistema, je vlada zdravnikom praktično čez noč podvojila plače. Nekateri so se vrnili, vsaj polovico pa so jih izgubili. Verjetno za zmeraj. Slovenijo vendarle pred takšno izgubo varuje sorazmerno visoka kakovost življenja, predvsem pa lepote naše dežele. A v nedogled – kot kaže – to verjetno ne bo delovalo.Morda bo slišati nenavadno, a po mojem mnenju je treba najprej izvajanje dolgotrajne oskrbe v celoti premakniti z zdravstvenega na socialni resor. Izračuni kažejo, da je za za dolgotrajno oskrbo potrebnih okoli 1,5 odstotka BDP. In če želimo vsaj približno sanirati zdravstvo, potrebujemo drugih 1,5 odstotka BDP. Ne poznam politika, ki bi mogel, tudi če bi hotel, dati za zdravstvo dodatne tri odstotke BDP.Čas je za resne vložke v zdravstvo, skrajni čas. Nemogoče je urediti zdravstvo na način perpetuum mobila, da bo delovalo kar naprej brez dodatnega denarja.Nedavno sem obiskal enega od zasebnih medicinskih centrov v Ljubljani, kjer so vrhunsko opremljeni v primerjavi z UKC. Pri nas je 80 odstotkov opreme iztrošene. Tam poleg čistih zasebnikov delajo tudi koncesionarji, ki so torej svojo opremo (vsaj posredno) prav tako »kupili z javnim denarjem«. In tu je razkorak: v UKC dobimo najtežje bolnike, kar je logično in prav. In njihovo zdravljenje je najdražje. Financiranje moramo urediti bolj pošteno in pregledno. Ne pa, da je na primer finančni izplen regijske bolnišnice, ki pošlje bolnika s srčnim infarktom v UKC – kjer izpeljemo najzahtevnejše in najdražje postopke zdravljenja –, na koncu enak ali boljši od našega. Nevzdržno. Enostavno ni pravično.Ledena doba se že začenja. Včeraj sem dobil zanimiv dopis z ministrstva za zdravje o laboratoriju v novem diagnostično-terapevtskem centru v UKC. V njem potrebujemo dve sobi s posebnimi razmerami za gensko manipulirane organizme in gospa Zorislava Cimperman z ministrstva je, ne da bi vprašala kogarkoli iz našega laboratorija, odgovorila: »Posredujemo nepreklicni odgovor: Ne, investitor ne pristaja na spremembo.« Nekdo, ki ni strokovnjak za gensko manipulirane organizme, z lahkoto odgovori dokončen ne. Zdaj se bom moral ponovno dva meseca ukvarjati s tem, da najdem nekoga in ga prepričam, da takšni dve namenski sobi res potrebujemo. In tako se gremo okoli vsake stvari.Posluha za UKC na ministrstvu ni. Menim, da ministrstvo sploh ni dojelo resnosti stanja. Naj povem anekdotično: če crkne UKC, je tako, kot če v čebeljem panju crkne matica.V UKC znamo oskrbeti tiste, ki jim nihče drug ne zna pomagati. Če je le mogoče, poskrbimo zanje tako, da se vrnejo v normalno življenje, tudi v delovni proces. Kdo bo to delal, če UKC več ne bo?Junija smo imeli na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti problemsko konferenco o povezovanju UKC Maribor, UKC Ljubljana in medicinskih fakultet. Nihče z ministrstva za zdravje ni prišel. Sprejeli smo zaključke in jih poslali tudi na ministrstvo. Prejeli smo odgovor, v katerem državna sekretarka pravzaprav trdi, da je vse v najlepšem redu. S tem se ne moremo strinjati. Pristojno ministrstvo bi se problemov moralo zavedati in jih zdaj, ko so na razpolago kohezijska sredstva, tudi odpraviti.Enotni smo, da je vsaj enkrat na 50 let treba vložiti v nov UKC, sedanji UKC pa (p)ostane regijska bolnišnica.Vsi govorijo, da je treba zagotoviti dva metra razdalje med ljudmi zaradi covida-19. A veste, da v UKC niti najbolj občutljivim bolnikom s transplantiranimi solidnimi organi in presajenim kostnim mozgom ter rakavimi krvnimi boleznimi ne moremo zagotoviti dveh metrov medsebojne razdalje v naši dnevni bolnišnici in prenatrpani ambulanti? Zakaj? Ker je zaradi covida-19 zastal projekt stavbe zavoda za varstvo pri delu, kamor naj bi te nove sodobne, bolnikom prijazne prostore umestili. To je bila do pojava covida-19 prva prioritete UKC. Kje je zdaj? V tej stavbi bi morala biti tudi nova pediatrična urgenca, preseljena s sedanje lokacije v narkomanskem mikrookolju na Metelkovi. Pa nič od tega, niti bolnim otrokom ne zagotavljamo spodobnih razmer. Vprašam se, kakšna družba smo, da je zamrlo zanimanje za najhuje bolne in otroke?Nekateri so nakazovali ali pa še vedno govorijo, da bi bilo bolnišnice najbolje dati v najem, potem pa bo že z zasebnimi interesi nastavljeni in spodbujeni menedžment zadeve uredil. Najbrž ne poznajo slovaškega primera. Slovaška je številne bolnišnice, razen univerzitetnih, dala v upravljanje zasebnim menedžerskim podjetjem. Od blizu poznam primer, ko je bila slovenska pacientka zaradi poškodbe za eno noč hospitalizirana v eni od takih bolnišnic, kjer je na lastni koži občutila razsulo tovrstnega upravljanja. Imeli niso ne sveže rjuhe, ne pižame, ne vložkov, ničesar. Ni torej nujno, da nekaj, kar upravlja zasebnik, bolje deluje. Vsaj za uporabnika ne. Slovaški primer kaže, da ne.: Za komercialni dobiček lahko vsi zdravijo enostavne bolnike, kjer je jasno, kaj potrebujejo, kaj je treba narediti in da se nič ne zaplete. Razmeroma zdravim ljudem menjajo kolke, operirajo vene, naredijo ultrazvok. V redu, vse to je potrebno. A kaj bo z bolniki, ki so hudo bolni, ki imajo številne bolezni, katerih zdravstveno stanje gre iz enega zapleta v drugega? Zdravljenje teh ne more biti komercialno, ker bi finančno vsakogar uničilo. Zato vsaka država potrebuje tudi neprofitne medicinske centre. Če se temu odpovemo, smo se odpovedali oskrbi najtežjih bolnikov. Ne vem, ali si to kdo želi.Dovolj zgovoren je podatek, da je v obstoječem zakonu o zdravstveni dejavnosti le 1,3 odstotka besedila namenjenega univerzitetni medicini. Tovrstno zanikanje terciarne zdravstvene dejavnosti se še poglablja v izvedbenih aktih in dogovorih o financiranju. Posledično se je delež sredstev za terciarno dejavnost v našem letnem proračunu znižal z nekdanjih 30 na 17 odstotkov. Ni urejeno ne financiranje univerzitetne medicine ne status obeh UKC. Za pridobivanje sredstev agencije za raziskovalno dejavnost smo v istem položaju kot Institut Jožef Stefan, pri čemer so oni sui generis znanstvenoraziskovalna inštitucija, s pretežno polno zaposlenimi raziskovalci, mi pa niti statusa javne znanstvenoraziskovalne inštitucije nimamo. V tujini je lastnik univerzitetnih bolnišnic – kot pove že ime – običajno univerza. Pri nas pa niti medsebojnega dogovora z univerzo nimamo. Menimo, da skupni zakon o zdravstvenih domovih, regijskih bolnišnicah, navadnih specializiranih bolnišnicah, koncesionarjih ne more dobro urediti vsega naštetega. Če bi imeli poseben zakon, bi verjetno večino navedenega lažje dorekli.Nisem pravnik, a ko sem bral zakon o zdravstveni dejavnosti, sem opazil, da se ukvarja s terciarno zdravstveno dejavnostjo, torej z univerzitetno medicino predvsem s stališča, kakšne pogoje mora ta izpolnjevati, da lahko opravlja to dejavnost, in kako da mora ustanovitelju sporočiti, če pogojev ne izpolnjuje. Zakon se sploh ne ukvarja s tem, kdo in kako bo univerzitetni bolnišnici zagotovil pogoje.Zdaj je zgodovinski trenutek. Evropska kohezijska sredstva morajo biti vložena v zdravstvo, najbolje v gradnjo novega UKC. Kdo ve, kdaj bo spet takšna priložnost.: Heeej, tukaj smo, opazite nas in nam prisluhnite!