Če Slovenija ne bo začela igrati v prvi ligi, se ji ne piše dobro

Slovenska tehnološka podjetja so se povezala v Tehnološki forum. Večje število takšnih podjetij bi prineslo višjo dodano vrednost, kar je, kot so prepričani, edina rešitev za ohranitev socialne države in kakovosti življenja. Med njimi so tudi mnoga takšna, ki so bila prisiljena podjetja ali njihove dele preseliti v tujino, a jih to ni odvrnilo od želje, da bi v celoti poslovali iz Slovenije. Predsednik Tehnološkega foruma je Andraž Logar, sicer direktor podjetja 3fs.