FOTO:»Če želiš biti uspešen v našem poslu, moraš prodreti na ameriški trg«

David Kostman je človek s podjetniško žilico. Lastnik verige restavracij s humusom – a to je zgolj postranski posel. Pred zadnjo finančno krizo je delal v banki Lehman Brothers, trenutno pa zaseda visoke položaje v treh podjetjih, ki se ukvarjajo z digitalno tehnologijo in katerih vrednost presega milijardo dolarjev (tehnološki samorogi, ang. unicorn): NICE, IronSuorce in Outbrain.Slednje je eden globalnih liderjev za sožitno oglaševanje – način, kako se komercialne vsebine na spletnih straneh nevsiljivo, vendar kljub temu transparentno zlijejo z novinarsko vsebino. Z njim sodelujejo tako največji svetovni mediji, od Guardiana ...