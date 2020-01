Čemu odrekanje avtonomije javnih raziskovalnih zavodov

Po desetletju razprav in neizpolnjevanju Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, ki jo je potrdil državni zbor leta 2011, se zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) bliža obravnavi na vladi in v državnem zboru. Zakon je dolgo pričakovan in znanstvena sfera od njega pričakuje zaveze o rasti vlaganj v znanost, vendar tudi ureditev nekaterih pomembnih vprašanj, predvsem financiranja po učinku, da bodo imela povečana vlaganja rezultat v znanstvenih prebojih. Poglavitni namen novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je razvoj Slovenije kot družbe znanja.Podpora večjim vlaganjem ...