Cena od boga dane zmage v hladni vojni

Ko se je konec leta 1991 z razpadom Sovjetske zveze hladna vojna končala, zahodne sile niso pripravile zmagoslavne parade. A zmagoslavje je bilo v zraku. Predsednik ZDA George H. W. Bush je januarja 1992 nagovoril ameriški kongres in razglasil: »Največji dogodek, ki se je v mojem življenju – v našem življenju – zgodil v svetu, je naslednji: po božji milosti je Amerika zmagala v hladni vojni.« Med triumfalizmom je zahod zadnjega sovjetskega voditelja Gorbačova trepljal po ramenih, v Moskvo pa so odpotovali apostoli liberalnega kapitalizma in svetovali ruskim oblastem, kako na novo postaviti gospodarstvo. V arhivih sicer ni evforičnega razglasa »Zmaga! Zmaga! Zmaga!« (citirani klic je iz radijske igre Butnskala, ko so butnglavci triumfirali ob zmagi nad lisicami).