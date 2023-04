Cene krvnih pripravkov so pri nas primerljive s cenami v EU

V nadaljevanju preberite:

Resnično obžalujemo, da ugledni prof. dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana (članek Ni več upanja, povozil ga je tank je bil na spletu objavljen pod naslovom Krvava pripoved o cenah krvi), že dalj časa prek medijev sistematično sproža neutemeljene dvome o delovanju Zavoda RS za transfuzijsko medicino (ZTM) in tako spodkopava ugled ustanove in njenih zaposlenih, sta zapisala Peter Kavčič, v. d. direktorja ZTM, in Primož Poženel, v. d. strokovnega direktorja ZTM.

Prof. dr. Zver naših argumentov in razlag ne želi slišati ali pa noče razumeti. Medijski vpliv in prepoznavnost žal izkorišča za sejanje dvomov pod krinko urejanja razmer. S tem predvsem škodi ali celo ogroža preskrbo s krvjo, saj je zdravljenje s krvjo, ki jo darujejo krvodajalci, v določenih situacijah in boleznih edina možnost za zdravljenje, sta še zapisala Peter Kavčič, v. d. direktorja ZTM, in Primož Poženel, v. d. strokovnega direktorja ZTM.