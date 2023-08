V nadaljevanju preberite:

Avtor scenarijev ikoničnih filmov, kot so Biti John Malkovich, Večno sonce brezmadežnega uma, Adaptacija, bo na sarajevskem filmskem festivalu za prispevek k filmski umetnosti prejel nagrado srce Sarajeva. »Charlie Kaufman je poseben filmski ustvarjalec, njegovi filmi z veliko humorja spodbujajo k resnemu razmisleku o človekovem obstoju,« je ob tem dejal direktor festivala Jovan Marjanović.

»Pravijo, da je v Hollywoodu samo štirinajst tipov scenarijev. No, to je številka petnajst,« je o filmu Biti John Malkovich rekla Cameron Diaz.

»Očitno je, da ima Kaufman en sam subjekt – človeški um, in le en zaplet, ki se ukvarja s tem, kako se um spopada z resničnostjo, fantazijo, halucinacijo, željo in sanjami,« je o njem zapisal kritik Roger Ebert. V enem od njegovih kultnih filmov lahko vstopimo v glavo znanega igralca (Biti John Malkovich, 1999), v drugem se poigramo z mislijo, kaj pomeni, če izbrišemo vse naše spomine (Večno sonce brezmadežnega uma, 2004). V naslednjem ima trpinčeni pisatelj, ki se bori z adaptacijo romana o orhidejah, brata dvojčka, ki počne tisto, česar sam ne zmore (Prilagajanje, 2001). Spet v drugem je voditelj šova mednarodni vohun ali pa misli, da je (Izpovedi nevarnega uma, 2002). V filmu Človeška narava (2001) moški uči bele miši, da sedijo za majhno mizo in vedno uporabljajo pravi pribor.

Za njegov scenaristični jezik je značilna nelinearna pripoved, dolgi monologi likov, ki so običajno umetniki, zabrisane meje med resničnostjo in domišljijo ter nekonvencionalni način pripovedovanja.

»Ko vstopite v Kaufmanov film, ne morete predvideti, zakaj in kako drastično se bo vaše življenje spremenilo, ko ga boste zapustili. Lahko ste tako naivni, da verjamete, da točno veste, kaj se dogaja, čeprav tega nikoli ne boste vedeli,« je zapisala kritičarka Hetvi Kamdar. Sam Kaufman pa o tem pravi le: »To, za kar ljudje pravijo, da je moj slog, je le način, kako delujejo moji možgani. Moje razmišljanje ima značaj OKM, obsesivno kompulzivne motnje.«

Charlie Kaufman: »Nekje v vas mora biti rana, ki vas prisili, da se izlijete na papir in pokažete svetu. To je skrivnost, včasih tudi za vas. A ta stvar želi živeti. Iz nje nastaja umetnost.«