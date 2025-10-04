Charlie Kirk: Umrl je za nas, umrl, da bi uvideli

V nadaljevanju preberite:

Predsednica Nataša Pirc Musar je v generalni skupščini sicer pozvala k oblikovanju Svetovnega foruma za prihodnost, zavezanega multilateralizmu, ter h končanju genocida v Gazi, toda glede na ponižanja, ki jih je Evropa pripravljena prenašati in zaradi katerih izgublja tisto, kar ohranja tovrstne zamišljene skupnosti, se zdi, da bi bili, če bi želeli ohraniti »evropske vrednote«, nujni ostrejši, pogumnejši rezi. Takšni, kakršnih so zmožni proizvajalci sladoleda.