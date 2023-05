Chatgpt moramo obravnavati kot služabnika, ne gospodarja

V nadaljevanju preberite:

Katere so zdaj najbolj pomembne veščine uspešnih menedžerjev? Zakaj je zanje pomembna empatija do sodelavcev? Kakšne izzive prinaša nesluten razvoj umetne inteligence?

Kako in po čem prepoznate kvalitetne poslovne šole in kaj so njihove glavne lastnosti v letu 2023? Zakaj je akreditacijo EQUIS pred časom dobila tudi ekonomska fakulteta ljubljanske univerze? Kako sogovornik vidi njen razvoj?

Kateri so glavni izzivi za mednarodni menedžment in poslovne šole v dobi deglobalizacije, geopolitičnih napetosti, vojne v Evropi, visoke inflacije, padajoče kupne moči in drugih disruptivnih sil, ki vplivajo na družbe in posameznike?