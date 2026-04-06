Chef David Žefran: Imel sem dve zvezdici – in bil sem nesrečen

Vrhunska kulinarika temelji na disciplini in popolnosti, a za bleščečimi krožniki se pogosto skrivajo stres, dvomi in osebni boji.

Z Davidom Žefranom se pogovarjam v jedilnici restavracije Milka v majhnem hotelu, s pogledom na jezero Jasna in Julijce v ozadju. A za celoten kontekst je treba še nekam drugam: v København. V zadnjem mesecu se je razplamtela zgodba o eni najbolj znanih restavracij na svetu, danski Nomi, in delu v vrhunski gastronomiji. Skupina nekdanjih zaposlenih je znova obudila pričevanja o slabih razmerah in celo nasilju, ki ga je, pravijo, nad njimi izvajal chef René Redzepi. Od časa, na katerega se nanašajo posamezne obtožbe, je minilo že desetletje, medtem so že začeli uvajati spremembe, med drugim drugačne pristope k organizaciji dela. A nastopil je čas povečane občutljivosti za ta vprašanja. Noma je po svojem pristopu do hrane zgodovinska. Morda ji bo podobno vlogo prineslo tudi to poglavje in ...