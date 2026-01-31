Čistejši zrak je nacionalna strateška prioriteta

Organizirano varstvo zraka se je pri nas začelo pred petimi desetletji. Takrat je bil po nemškem vzoru sprejet zakon o varstvu zraka. Koncentracije žveplovega dioksida, trdnih delcev in težkih kovin so se močno zmanjšale, prej kot marsikje v srednji in vzhodni Evropi. Slovenija je bila vzor zgodnjega okoljskega odločanja, ki je temeljilo na močnih institucijah, strokovnosti in dobrih političnih odločitvah.

Smrtonosni epizodi onesnaženega zraka v Donori (Pensilvanija, ZDA, 1948) in Londonu (1952) sta bili povod za prve podrobne raziskave škodljivih vplivov na zdravje. Vzrok za množico umrlih je bila velika onesnaženost z žveplovim dioksidom in dimom, v Donori zaradi industrije, v Londonu zaradi množice individualnih kurišč na premog.