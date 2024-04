Članstvo v Uniji tudi omejuje koridor za samovoljo politikov. In to ni slabo.

V nadaljevanju preberite:

»Sem ekonomist, a menim, da bi bilo zelo narobe gledati članstvo v EU izključno skozi ekonomska ali še ožje skozi finančna in fiskalna očala. Gre za precej več. Članstvo je Slovenijo vrnilo na mesto v Evropi, katere sestavni del smo vedno bili, in to ne le geografsko, temveč tudi gospodarsko, kulturno in politično. Če pogledamo gospodarske vidike, nam je članstvo omogočilo višje stopnje gospodarske rasti, kot bi jih dosegli sicer. K temu so pomembno prispevali znatni neto prilivi sredstev iz evropskega proračuna, pri čemer ostaja odprto vprašanje, ali ne bi lahko teh sredstev bolje izkoristili,« pravi Mojmir Mrak z ljubljanske ekonomske fakultete.

V intervjuju nam med drugim razloži, zakaj so letošnje volitve v evropski parlamentu v mnogočem bolj pomembne kot katerekoli doslej. Naredili smo tudi evidenco našega dvajsetletnega članstva v evropski družini, in dobili pojasnilo, zakaj je »EU nekaj izrazito dobrega, čeprav ni perfekten projekt suverenih držav.«

Sogovornik tudi pojasni, kako se svet pod močnim vplivom povečanih geopolitičnih tveganj dramatično spreminja in kakšni izzivi in tudi nove prioritete čakajo Evropo in Slovenijo.