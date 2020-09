Človek, ki ga ubijajo pred našimi očmi

Vsak dan je uro in pol v nekakšni vertikalni klavstrofobični krsti. Na sodišču je v stekleni kocki, da ne more primerno komunicirati s svojim odvetnikom,« je avgusta objavila Stella Moris, njegova partnerica, s katero ima dva sinova. Na twitterju vsak dan objavi tri sporočila, ki vsebujejo podobno obupano prošnjo: Osvobodite Assangea! Vrnite otrokom njihovega očeta!Pred dobrim letom je skupina Laibach izjavila, da je Julian Assange Jezus Kristus našega časa. Če se spomnimo nekaterih postaj njegovega križevega pota samo v zadnjem letu, se izjava ne zdi pretirana.Enajstega aprila lani so shujšanega Assangea, v očitno zelo slabem ...