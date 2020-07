FOTO:Človek, ki je s teatrom obšel svet

Pa ne samo to – kot menedžer za mednarodna gostovanja je vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja zaslužen, da se je SMG znašel na odrih najprestižnejših svetovnih gledaliških festivalov, z močnim poudarkom na Južni Ameriki, kjer ima SMG kultni status.S pomočjo Dušana Pernata je Slovensko mladinsko gledališče kar 600-krat gostovalo po več kot tridesetih državah z več kot osemdesetimi uprizoritvami. Pernat, skratka, pozna vse in vsakogar in njegova beležnica s kontakti je neprecenljiva, a je, žal, neprenosljiva. V pogovoru se je, tako rekoč z eno nogo že med upokojenci, čeprav bi rad še delal, kot pravi, spominjal ...