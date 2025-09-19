Človek, ki je slišal navodilo »sledi denarju«

V nadaljevanju preberite:

Od takrat, ko mi je partizanski bolničar v Bovcu pripovedoval o reševanju zavezniških letalcev, je po rečnem koritu preteklo veliko Soče. Danilo, bolničar v Bolnici Franja, je enega od sestreljenih zavezniških letalcev proti koncu vojne nosil na hrbtu do Bele krajine, da bi se ta lahko vkrcal na letalo in nadaljeval zdravljenje. Ko je zaznal moje navdušenje nad požrtvovalnostjo in pogumom, je dodal. »O tem bi morali posneti film.« Ko sem ga vprašal, kdo bi igral vlogo sestreljenega ameriškega letalca, je izstrelil: »Moral bi biti progresiven. In mlad. Robert Redford.«

Sam pri sebi sem se nasmehnil, ker je Redford v času pogovora z bolničarjem Danilom imel 60 let. Leto gor ali dol. Ampak razumem pokojnega partizanskega bolničarja. Ko se je na novičarskem kanalu pojavila vest, da je Redford umrl, mi ni šlo v glavo. Saj je bil vendar mlad ...