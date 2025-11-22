Človekove pravice in Šutarjev zakon: priložnost za razmislek

Ob sprejetju novega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (Šutarjev zakon) se vrstijo opozorila pravnikov, pa tudi strokovnjakov drugih strok, da je večina predlaganih rešitev očitno protiustavnih. Takšne skrbi so do neke mere razumljive, ker bo novi zakon posegel na številna občutljiva področja.

Dosežena raven človekovih pravic v demokratičnih (zlasti evropskih) državah, vključno s Slovenijo, je velika civilizacijska pridobitev. Strinjam se, da je treba v pravice (zlasti pri spremembah kazenske zakonodaje) posegati s tresočo se roko, ne z omnibus zakoni in ne v nujnih postopkih, v naglici in čustvenem zanosu pod vplivom reakcije na konkretno tragično smrt. Spremembe bodo dolgoročne, posledice bomo čutili vsi. A to ne more biti razlog za pavšalno odklonilen odnos do vseh predlaganih novosti.