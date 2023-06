Columbus Airways

V nadaljevanju preberite:

»Spoštovane državljanke, spoštovani državljani,« je svoj nagovor začel predsednik vlade Robert Golob. Čeprav so spletni prenosi vladnih novinarskih konferenc postali uporabno orodje, da novinarjem ni treba vedno fizično hoditi na vladne tiskovne, je bilo novinarsko središče na Gregorčičevi 25 tokrat polno novinarjev z beležkami in prenosnimi računalniki, fotografov in snemalcev. »Vlada je danes razpravljala o smotrnosti ustanovitve novega letalskega prevoznika, ki bi imel velike multiplikativne učinke, a je tudi zelo drag projekt,« je nadaljeval premier, za katerim so stali infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, gospodarski minister Matjaž Han in finančni minister Klemen Boštjančič. »Pred dokončno odločitvijo želimo vprašati še vas – cenjene davkoplačevalke, cenjeni davkoplačevalci –, ali ste novo družbo pripravljeni financirati z nekaj deset milijoni evrov? Morda z novim prispevkom za letalsko povezljivost na plačah? Se boste vozili z družbo, odeto v slovenskih barvah? Kolikokrat ste se zasebno peljali z Adrio Airways, preden je ta propadla?«