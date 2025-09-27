V Črni gori se ne borimo proti Srbiji, ampak proti fašizmu. In to živcira Vučića

V nadaljevanju preberite:

Črnogorski gledališki režiser Danilo Marunović je konec junija prispel v Srbijo, da bi z zasedbo Črnogorskega narodnega gledališča v Narodnem gledališču v Beogradu gostoval s predstavo Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Ampak ko se je prebudil, so ga iz hotela namesto v gledališče odpeljali na zaslišanje v prostore srbske tajne policije.

Oboroženi pripadniki srbske varnostno-obveščevalne agencije (Bia) so ga pridržali za dvanajst ur. Sočasno so v tabloidih blizu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću začeli obsežno propagandno akcijo, češ da je Marunović prišel v Beograd rušit srbsko oblast.

Prek neodvisnih srbskih medijev ga je vzel v bran srbski igralec Tihomir Stanić, pred začetkom predstave v Narodnem gledališču je imel čustven govor tudi Svetozar Cvetković, še en starosta med srbskimi igralci. Gledališka zasedba se namreč ni uklonila in je s predstavo navdušila nabito polno dvorano.